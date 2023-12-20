Зеленский пообещал Украине миллион дронов: Кабмин ответил, сколько реально сделать — Finance.ua
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Зеленский пообещал Украине миллион дронов: Кабмин ответил, сколько реально сделать

Казна и Политика
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Зеленский пообещал Украине миллион дронов: Кабмин ответил, сколько реально сделать
Зеленский пообещал Украине миллион дронов: Кабмин ответил, сколько реально сделать
Лидер Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции сделал амбициозное заявление: государство в 2024 году изготовит миллион дронов для армии.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подтвердил в Telegram, что речь идет о более чем 10 тысячах ударных дронов средней дальности и более чем тысяче дронов с дальностью свыше 1000 км.
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«Кроме FPV дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тыс. ударных дронов средней дальности (сотни км), и 1000+ дронов с дальностью свыше 1000 км», — подчеркнул Камышин.
По его словам, уже по состоянию на декабрь 2023 года Украина производит более 50 тысяч FPV дронов.
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Камышин подчеркнул: «Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается».

Справка Finance.ua:

  • 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году в Украине будет изготовлен миллион FPV-дронов;
  • глава государства подчеркнул, что не должно быть задержек и проблем с производством и поставкой изготовленных беспилотников, как это произошло в ситуации, когда 26 тысяч дронов лежали на одном складе и не доехали до фронта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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