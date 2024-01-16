Верховная Рада утвердила создание электронного реестра военнообязанных — Finance.ua

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Верховная Рада утвердила создание электронного реестра военнообязанных

Казна и Политика
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Верховная Рада утвердила создание электронного реестра военнообязанных
Верховная Рада утвердила создание электронного реестра военнообязанных, Фото: Depositphotos
Верховная Рада 16 января приняла законопроект № 10 062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных и об автоматическом получении статуса участника боевых действий.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
По его словам, решение поддержали 249 народных избранников.
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Как отмечают в Минобороны, законопроект № 10 062 критически важен для обороноспособности Украины. Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

Что изменится?

Законопроект предоставляет Министерству обороны Украины возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ІТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.
Благодаря этому:
  • будут высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (заместо этого ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);
  • ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзникам;
  • ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войск;
  • усилится защита данных от кибератак врага и т. д.
Законопроект предусматривает усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по воинскому учету и т. п.
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Законопроект вводит возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата).
Благодаря законопроекту будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.
Также будет создан портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. К примеру, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, оффлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.

Какие данные будут в реестре военнообязанных

Наиболее скандальные нормы, заложенные в этот документ, касаются создания реестра военнообязанных.
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Сведения, собираемые органами государственной власти на цели, известные гражданам, теперь по умолчанию будут обрабатывать другие органы — от ТЦК до СБУ — для реализации других целей, о которых граждан при сборе данных никто не предупреждал.
Что это за данные?
Кроме стандартной информации вроде ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 18 до 60 лет будет собираться следующее досье:
  • номера телефонов, адреса электронной почты
  • сведения о владении иностранными языками
  • информация о праве на владение оружием
  • наличие удостоверения водителя
  • данные о родителях военнообязанного
  • реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН — данные о выезде за границу
  • информация о судимости и т. д.
В реестре будет также цифровое изображение военнообязанного. То есть их личности оцифруют и в последующем смогут идентифицировать через уличные камеры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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