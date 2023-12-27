Реестр военнообязанных увеличен на 750 тысяч записей, — Минобороны — Finance.ua
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Реестр военнообязанных увеличен на 750 тысяч записей, — Минобороны

Казна и Политика
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Реестр военнообязанных «Оберег» был увеличен на 750 тысяч записей. До 88% данных уже верифицировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CDTO (руководитель по цифровой трансформации) Министерства обороны Украины Екатерину Черногоренко в интервью DOU.
Реестр «Оберег» — база военнообязанных, которые могут быть мобилизованы. В частности, она не содержит данные о действующих военнослужащих. Как пояснила Черногоренко, условно говоря, это как реестр паспортов или единый государственный демографический реестр с информацией граждан.
По словам CDTO Минобороны, запланированная работа по реестру «Оберег» завершена. База была увеличена на 750 тысяч записей, а 88% данных уже верифицированы.
«Также движемся к цифровизации данных военнослужащих и будем сотрудничать с Министерством ветеранов по всем услугам, касающимся ветеранов. Это нам кажется очень логично», — добавила Черногоренко.

Электронный реестр военнообязанных

Как объяснял начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, запуск реестра значительно упростит мобилизационные мероприятия в Украине. В настоящее время база еще не синхронизирована с другими государственными реестрами. В то же время после принятия соответствующего законопроекта, в большинстве случаев потребность в мероприятиях оповещения отпадет.
Тем временем в парламент внесли законопроект об изменениях в мобилизации после того, как президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил дополнительно мобилизовать 450−500 тысяч человек.
По материалам:
РБК-Україна
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