37 тысяч резюме на военные вакансии: какие самые популярные (инфографика) — Finance.ua

37 тысяч резюме на военные вакансии: какие самые популярные (инфографика) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Рекрутинговые платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и OLX Работа получили почти 37 500 откликов на военные вакансии, свидетельствуют подсчеты Forbes на основе их данных. Меморандумы о бесплатном сотрудничестве с гражданскими джоб-сайтами Минобороны заключило в ноябре — декабре 2023-го.

Такой рекрутинг позволяет человеку избрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезным, цитировало Минобороны в своем Facebook-аккаунте заместителя министра Наталью Калмыкову.

Больше всего откликов получила платформа Lobby X — около 19 800, свидетельствуют данные Минобороны, предоставленные Forbes. Основатель сервиса Владислав Грезев первым подписал меморандум с министерством первым — в ноябре 2023-го.

На втором месте по количеству откликов — Work.ua, подписавший меморандум из Минобороны в конце ноября 2023-го. Речь идет почти о 15 000 откликах, говорит СЕО и соучредитель платформы Артур Михно. «На сайте нет ни одной вакансии от сил обороны, на которой бы не было отклика», — добавляет он.

Какие военные вакансии самые популярные

На Work.ua размещено более 800 вакансий от 129 подразделений, свидетельствуют данные компании. Больше всего предложений — около 11% - от Морской пехоты ВСУ. Среди других — 12 бригада специального назначения НГУ «Азов», 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Хороброго Сухопутных войск ВСУ и т. д.

В пятерку популярнейших вакансий на Work.ua входят бухгалтер, делопроизводитель, повар, разведчик, оператор БПЛА. В топе на OLX — операторы, водители, охранники и артиллеристы. Robota.ua получает отклики в основном на вакансии Пограничной службы — 127 откликов, логистики — 124, медицины — 122, БПЛА — 57.

Зарплата

Заработная плата на Work.ua варьируется от 17 000 грн для бухгалтера до 125 000 грн для гранатометчиков, водителей-электриков, инструкторов-командиров. Похожие цифры и на Robota.ua — от 20 000 грн. для делопроизводителей, водителей и поваров до 125 000 грн. для старших боевых медиков, военных айтишников, пожарных, командиров миномета.

Количество трудоустроенных военных джоб-сайтов отказались комментировать, ссылаясь на секретность данных.

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