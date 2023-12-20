Запуск электронного реестра значительно упростит проведение мобилизации — Сухопутные войска Сегодня 20:20

Запуск электронного реестра значительно упростит проведение мобилизации — Сухопутные войска

Запуск электронного реестра военнообязанных значительно упростит мобилизационные мероприятия в Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его словам, сейчас в Украине работает электронный реестр военнообязанных «Оберег». Но в настоящее время он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами.

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Когда соответствующий законопроект будет принят, то в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы разные существующие базы данных.

«И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас работает во Львове, потому что налог с его зарплаты — НДФЛ — уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия любой «Формы собственности о том, что этому гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить военнообязанного в ТЦК и СП», — рассказал Фитьо.

Он отметил, что в настоящее время электронная база, работающая в ТЦК, только позволяет проводить мероприятия оповещения граждан в любой точке страны. То есть гражданин, например, из Луганска или Сум может получить повестку в Одессе.

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«Сейчас эти данные, которые были в бумажном виде, перенесены в электронный. И это позволяет увидеть личное дело, например, в другом ТЦК другого региона. Пока что синхронизации данных с другими государственными реестрами нет. Как только это заработает — все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, осуществлением оповещения на блокпостах сразу, автоматически отпадут», — пояснил представитель Сухопутных войск.

Кроме того, по его словам, электронный реестр упростит проведение мобилизации ресурсов — как человеческих, так и транспортных, и многое другое.

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«Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения. И российская пропаганда тоже на этой теме нанесла очень большой вред. У определенной категории мужчин есть какой-то страх к посещению ТЦК и СП. Они думают, что первая повестка — это сразу отправка на фронт. Это так вложила российская пропаганда, проведя очень большую работу», — отметил Фитьо.

Он в очередной раз подчеркнул, что первая повестка — это значит, что нужно только явиться в ТЦК и СП, чтобы обновить свои данные, пройти медицинский осмотр, а не срочная отправка на фронт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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