Повестки в спортзалах: Закарпатский ТЦК сделал заявление — Finance.ua

Повестки в спортзалах: Закарпатский ТЦК сделал заявление Сегодня 20:36

Повестки в спортзалах: Закарпатский ТЦК сделал заявление

Вручение повесток лицам призывного возраста в спортивных, развлекательных и других заведениях Закарпатской области представители ТЦК и СП осуществляют законно в рамках мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщили на странице Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Facebook.

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В ведомстве отмечают, что с начала полномасштабного вторжения и сегодня в своей работе представители ТЦК и СП руководствуются исключительно Законами Украины «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и другим смежным законодательством.

«По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые, сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют российских оккупантов», — говорят в ТЦК.

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Там отметили, что вручение повестки не означает, что призывника сразу забирают на войну: «Сначала уточняются данные, призывник проходит медицинское освидетельствование, и только после этого, если человек годен к службе, выдается мобилизационное распоряжение. Следовательно, призывник едет учиться».

Кроме того, сообщается, что в ВСУ есть немало военных специальностей, которые не предусматривают непосредственное участие в ведении боевых действий, но важны для поддержки фронта. Каждый может ознакомиться на сайте ВСУ со списком этих специальностей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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