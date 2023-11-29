До 1 декабря все работодатели должны подать списки военнообязанных в ТЦК СП: что это значит — Finance.ua

До 1 декабря все работодатели должны подать списки военнообязанных в ТЦК СП: что это значит
Кабинет министров Украины утвердил правила воинского учета, согласно которым до конца года все работодатели должны подать в ТЦК списки военнообязанных, говорится в Telegram-канале Оперативный ВСУ.
Как объяснила адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН, работодатели в Украине в соответствии с правилами воинского учета, утвержденными постановлением Кабинета министров № 1487, ежегодно до 1 декабря должны подавать списки призывников, военнообязанных и резервистов в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).
Кто должен подать списки военнообязанных
Эти списки должны подавать также:
- Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, ведущих учет призывников, военнообязанных и резервистов, проживающих на территории административно-территориальной единицы;
- Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников. Или если это учебное заведение, то своих учащихся.
Для чего это необходимо
«Представление списков осуществляется с целью сверки данных списков персонального воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов с учетными документами (данными) соответствующих ТЦК СП, в которых они состоят на воинском учете», — объяснила Марина Бекало.
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