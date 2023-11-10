Могут ли ТЦК останавливать авто, чтобы вручить водителю повестку — Finance.ua

Могут ли ТЦК останавливать авто, чтобы вручить водителю повестку Сегодня 21:22

Могут ли ТЦК останавливать авто, чтобы вручить водителю повестку

В Украине продолжается военное положение. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут продолжать получать повестки. Вручить повестку сотрудники ТЦК и СП могут в любом месте: на улице, блокпосте или даже в ТРЦ.

Имеют ли право ТЦК останавливать авто для вручения повестки

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что представители ТЦК и СП не имеют полномочий останавливать автомобиль. Кроме того, они не имеют права требовать у граждан документы на проверку.

Он отметил, что проверять документы и проводить осмотр вещей и транспортного средства имеют право:

сотрудники Нацполиции;

СБУ;

сотрудники Нацгвардии;

Госпогранслужбы;

ГМС;

Гостаможслужбы;

ВСУ.

Что делать, если авто остановили и вручают повестку

Адвокат рассказал, что если автомобиль все же остановили или заблокировали и требуют взять повестку, нужно спросить удостоверение и не выходить из машины. По его словам, не следует давать никаких документов.

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Также он советует снимать на видео все происходящее на дороге и вызвать Нацполицию.

В каких случаях можно отказаться от повестки

Если документ выписали с нарушением закона (данные дописывались в частично заполненный бланк повестки), если указаны неправильные данные получателя или если повестку вручает не уполномоченное лицо, не имеющее печати, или определенные данные вносили без присутствия получателя.

Если гражданин отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе с подписями уполномоченных и свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.

Телеканал 24 По материалам:

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