Могут ли ТЦК останавливать авто, чтобы вручить водителю повестку — Finance.ua
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Могут ли ТЦК останавливать авто, чтобы вручить водителю повестку

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Могут ли ТЦК останавливать авто, чтобы вручить водителю повестку
Могут ли ТЦК останавливать авто, чтобы вручить водителю повестку
В Украине продолжается военное положение. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут продолжать получать повестки. Вручить повестку сотрудники ТЦК и СП могут в любом месте: на улице, блокпосте или даже в ТРЦ.

Имеют ли право ТЦК останавливать авто для вручения повестки

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что представители ТЦК и СП не имеют полномочий останавливать автомобиль. Кроме того, они не имеют права требовать у граждан документы на проверку.
Он отметил, что проверять документы и проводить осмотр вещей и транспортного средства имеют право:
  • сотрудники Нацполиции;
  • СБУ;
  • сотрудники Нацгвардии;
  • Госпогранслужбы;
  • ГМС;
  • Гостаможслужбы;
  • ВСУ.

Что делать, если авто остановили и вручают повестку

Адвокат рассказал, что если автомобиль все же остановили или заблокировали и требуют взять повестку, нужно спросить удостоверение и не выходить из машины. По его словам, не следует давать никаких документов.
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Также он советует снимать на видео все происходящее на дороге и вызвать Нацполицию.

В каких случаях можно отказаться от повестки

  • Если документ выписали с нарушением закона (данные дописывались в частично заполненный бланк повестки), если указаны неправильные данные получателя или если повестку вручает не уполномоченное лицо, не имеющее печати, или определенные данные вносили без присутствия получателя.
  • Если гражданин отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе с подписями уполномоченных и свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.
По материалам:
Телеканал 24
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