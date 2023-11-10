Могут ли ТЦК останавливать авто, чтобы вручить водителю повестку — Finance.ua

Могут ли ТЦК останавливать авто, чтобы вручить водителю повестку
В Украине продолжается военное положение. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут продолжать получать повестки. Вручить повестку сотрудники ТЦК и СП могут в любом месте: на улице, блокпосте или даже в ТРЦ.
Имеют ли право ТЦК останавливать авто для вручения повестки
Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что представители ТЦК и СП не имеют полномочий останавливать автомобиль. Кроме того, они не имеют права требовать у граждан документы на проверку.
Он отметил, что проверять документы и проводить осмотр вещей и транспортного средства имеют право:
- сотрудники Нацполиции;
- СБУ;
- сотрудники Нацгвардии;
- Госпогранслужбы;
- ГМС;
- Гостаможслужбы;
- ВСУ.
Что делать, если авто остановили и вручают повестку
Адвокат рассказал, что если автомобиль все же остановили или заблокировали и требуют взять повестку, нужно спросить удостоверение и не выходить из машины. По его словам, не следует давать никаких документов.
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Также он советует снимать на видео все происходящее на дороге и вызвать Нацполицию.
В каких случаях можно отказаться от повестки
- Если документ выписали с нарушением закона (данные дописывались в частично заполненный бланк повестки), если указаны неправильные данные получателя или если повестку вручает не уполномоченное лицо, не имеющее печати, или определенные данные вносили без присутствия получателя.
- Если гражданин отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе с подписями уполномоченных и свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.
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