Почему военкомы начали разносить повестки вместе с полицейскими: разъяснение ТЦК — Finance.ua
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Почему военкомы начали разносить повестки вместе с полицейскими: разъяснение ТЦК

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Почему военкомы начали разносить повестки вместе с полицейскими: разъяснение ТЦК
Почему военкомы начали разносить повестки вместе с полицейскими: разъяснение ТЦК
Военкомы в Полтаве начали разносить повестки по квартирам вместе с полицейскими.
Спикер областного ТЦК Роман Истомин в эфире радио «Полтава» отметил, что это не означает усиления мер мобилизации.
Истомин объяснил, что вручение повесток по месту жительства является основным способом оповещения, поскольку в военкоматах есть данные о военнообязанных, и один из пунктов — его адрес проживания. Он добавил, что если мужчина нарушает правила воинского учета уже не в первый раз, работники полиции могут провести принудительный привод.
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«Как было раньше? Если человек нарушает правила воинского учета, не появляется по повестке, его данные передаются в полицию и далее следуют розыскные меры. Теперь розыскных мер можно избежать, потому что вот он есть и его не нужно искать», — отметил военный.
По словам Романа Истомина, оповещение в общественных местах — это «вынужденная мера», поскольку не все выполняют правила воинского учета и проживают по тому адресу, который они в последний раз подавали в ТЦК.
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Напомним, ранее член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская объяснила, что вручение повесток жителям сел происходит чаще, чем в городах, из-за коррупционной составляющей и сложности поиска человека по месту регистрации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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