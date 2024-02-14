В Минобороны обнаружили еще одну коррупционную схему с закупками продуктов — Finance.ua
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В Минобороны обнаружили еще одну коррупционную схему с закупками продуктов

Криминал
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В Минобороны обнаружили еще одну коррупционную схему с закупками продуктов
В Минобороны обнаружили еще одну коррупционную схему с закупками продуктов, Фото: НАБУ
НАБУ разоблачило новую коррупционную схему с закупками Министерства обороны. Схема позволяла значительно завышать цены на продукты.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
«В рамках расследования уголовного производства по закупке Министерством обороны Украины услуги по организации питания детективы Национального бюро подтвердили факты существования коррупционной схемы, позволяющей значительно завышать цены на определенные категории продуктов», — говорится в сообщении.
Фото: НАБУ
Фото: НАБУ
Таким образом, недобропорядочные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии во время полномасштабной агрессии России.
Применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, — по ценам, в разы ниже рыночных.
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«Для подтверждения фактов злоупотреблений детективы изымают и прорабатывают огромный массив первичных документов складского учета воинских частей, получателей услуги, что необходимо для установления объемов поставок всех наименований продуктов по каталогу», — отметили в НАБУ.
Сейчас назначен ряд экспертиз, идет сбор дополнительных материалов.
По материалам:
Finance.ua
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