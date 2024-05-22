Незаконно начислили 2,6 миллиона гривен «боевых»: правоохранителям из Донбасса объявили подозрение — Finance.ua

Незаконно начислили 2,6 миллиона гривен «боевых»: правоохранителям из Донбасса объявили подозрение Сегодня 04:37 — Криминал

Незаконно начислили 2,6 миллиона гривен «боевых»: правоохранителям из Донбасса объявили подозрение, Фото: dbr.gov.ua

Четверым правоохранителям из Донбасса объявлено подозрение из-за предположительно безосновательно начисленных «боевых» выплат служащим, которые не выполняли боевых заданий. Они нанесли государству ущерб на сумму более 2,6 миллиона гривен.

Об этом сообщили на сайте Государственного бюро расследований.

Незаконные начисления должностные лица производили несколько месяцев. Они вносили ложные сведения об участии их подчиненных в боевых действиях, рассказали в ведомстве.

Читайте также В Бучанском районе украли 10 млн грн на обустройстве фортификационных сооружений

По информации Донецкой областной прокуратуры, схему в ноябре 2022 года организовал начальник Мариупольского межрайонного отдела полиции охраны в Донецкой области. По данным следователей, чиновник привлек главного бухгалтера, а также начальников Бахмутского районного и Славянского городского отделов.

«На основании поддельных документов 24 полицейских за 3 месяца получили „боевые“ выплаты на общую сумму около 2,7 млн. грн. При этом указанные сотрудники не выполняли задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии противника, разведывательных и контрдиверсионных действий, оперативного разминирования, эвакуации населения и охраны объектов во время непосредственного огневого поражения и т. д. », — рассказали в областной прокуратуре.

Читайте также НАБУ и САП разоблачили растрату более 8 миллионов Госрезерва

Четверым правоохранителям грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать должности на 3 года и конфискацией имущества. Они уведомлены о подозрении в растрате чужого имущества и злоупотреблении служебным положением, совершенной повторно в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц, и в служебном подлоге (статья 191 и статья 366 Уголовного кодекса Украины).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.