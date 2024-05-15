В Бучанском районе украли 10 млн грн на обустройстве фортификационных сооружений — Finance.ua
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В Бучанском районе украли 10 млн грн на обустройстве фортификационных сооружений

Криминал
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СБУ передала в Киево-Святошинскую окружную прокуратуру информацию о том, что должностные лица Киевской ОВА причастны к растрате бюджетных средств при выполнении подрядных работ по обустройству фортификационных сооружений на территории Бучанского района, пишет kyivschina24.com.
Об этом стало известно из уголовного производства по ч.4 ст. 191 УК.
Установлено, что 16 мая 2023 года была опубликована государственная закупка «Услуги по обустройству фортификационных сооружений» с частным предприятием «Автомагистраль» (находится под покровительством экс-управляющего «Киевоблавтодора» Николая Скоростецкого) с отчетом о договоре о закупке, заключенном без использования электронной системы сумму 10,34 млн гривен.
В дальнейшем была произведена оплата работ согласно акту.
В ходе визуального обследования фортификационных сооружений было выявлено разрушение фортификационных сооружений из-за осадков и отсутствие изоляции затопленных помещений. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с первичной квалификацией, предусмотренной ч. 4 ст. 191 УК.
Отметим, что КОВА, скорее всего, уже отреагировали на данную ситуацию. Ранее там сообщили, что Киевская областная военная администрация совместно с правоохранительными органами держат на постоянном контроле прозрачность строительства фортификационных сооружений, а также эффективное использование средств на эти цели.
По материалам:
Finance.ua
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