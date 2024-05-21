Подделывали документы для «легализации» за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий — Finance.ua

Подделывали документы для «легализации» за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий Сегодня 19:30 — Криминал

Подделывали документы для «легализации» за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«В результате спецоперации в разных регионах нашего государства задержаны девять участников группировки. Фигуранты предлагали своим клиентам поддельные документы для „легализации“ в зарубежных странах, в частности в Евросоюзе», — говорится в сообщении.

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Речь идет о фальшивых паспортах, видах на временное жительство в ЕС, а также водительских удостоверениях и свидетельствах о регистрации авто. Стоимость таких «услуг» составляла от 300 до 700 долларов США. Сумма зависела от вида и количества подделок. Задокументировано, что за сутки злоумышленники «штамповали» до полусотни заказов.

По данным следствия, преступная организация действовала на территории Киевской, Закарпатской, Харьковской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областей.

При этом подпольные типографии были обустроены в арендованных квартирах и собственных квартирах фигурантов в Харькове и Мукачево. Там злоумышленники установили специальное компьютерное оборудование и принтеры для печати на пластиковых картах с использованием голографической пленки.

Готовую продукцию они предлагали в специально созданных Телеграм-каналах, а отправку ее заказчикам осуществляли через почтовые сервисы.

В ходе обысков по местам нахождения фигурантов и в их подпольных цехах обнаружены:

поддельные документы, отпечатки печатей и штампов;

оборудование для изготовления подделки;

компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами преступной деятельности;

банковские карты, на которые поступали средства от продажи фальшивок.

Все задержанные уведомлены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 255;

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199;

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358.

Один из организаторов, скрывающийся за границей, заочно уведомлен о подозрении по таким же статьям Уголовного кодекса Украины.

УНН По материалам:

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