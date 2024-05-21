Подделывали документы для «легализации» за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий — Finance.ua
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Подделывали документы для «легализации» за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий

Криминал
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Подделывали документы для «легализации» за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий
Подделывали документы для «легализации» за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий, Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и Евросоюза.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«В результате спецоперации в разных регионах нашего государства задержаны девять участников группировки. Фигуранты предлагали своим клиентам поддельные документы для „легализации“ в зарубежных странах, в частности в Евросоюзе», — говорится в сообщении.
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Речь идет о фальшивых паспортах, видах на временное жительство в ЕС, а также водительских удостоверениях и свидетельствах о регистрации авто. Стоимость таких «услуг» составляла от 300 до 700 долларов США. Сумма зависела от вида и количества подделок. Задокументировано, что за сутки злоумышленники «штамповали» до полусотни заказов.
По данным следствия, преступная организация действовала на территории Киевской, Закарпатской, Харьковской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областей.
При этом подпольные типографии были обустроены в арендованных квартирах и собственных квартирах фигурантов в Харькове и Мукачево. Там злоумышленники установили специальное компьютерное оборудование и принтеры для печати на пластиковых картах с использованием голографической пленки.
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Готовую продукцию они предлагали в специально созданных Телеграм-каналах, а отправку ее заказчикам осуществляли через почтовые сервисы.
В ходе обысков по местам нахождения фигурантов и в их подпольных цехах обнаружены:
  • поддельные документы, отпечатки печатей и штампов;
  • оборудование для изготовления подделки;
  • компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами преступной деятельности;
  • банковские карты, на которые поступали средства от продажи фальшивок.
Все задержанные уведомлены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
  • ч. 2 ст. 255;
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199;
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358.
Один из организаторов, скрывающийся за границей, заочно уведомлен о подозрении по таким же статьям Уголовного кодекса Украины.
По материалам:
УНН
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