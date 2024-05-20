ГБР завершило следствие по делу о взятке от Гринкевича в $500 тысяч — Finance.ua

ГБР завершило следствие по делу о взятке от Гринкевича в $500 тысяч Сегодня 20:31 — Криминал

ГБР завершило следствие по делу о взятке от Гринкевича в $500 тысяч

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича по делу о попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов чиновнику ГБР.

Как говорится в сообщении бюро, целью предоставления взятки было возвращение арестованного имущества и закрытие уголовного производства против компаний предпринимателя, являющихся одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

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По данным следствия, Гринкевич узнал об открытии уголовного производства относительно махинаций с закупками одежды и белья для Вооруженных сил Украины в 2023 году. Чтобы избежать ответственности, он и решил подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Получив предложение неправомерной выгоды, должностное лицо немедленно доложило об этом своему руководству, в результате чего предприниматель был задержан правоохранителями при передаче сумки с наличными в ресторане.

В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего оно будет передано в суд.

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В Офисе генерального прокурора уточнили , что завершено досудебное расследование в отношении гражданина по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (часть 3 статьи 369 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет с возможной конфискацией имущества.

Компании львовского предпринимателя Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен для Минобороны.

Однако было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны.

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Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных Минобороны.

При этом правоохранители обнаружили полное невыполнение шести контрактов, а по меньшей мере по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное выполнение обязательств.

По оценкам ГБР, заказ товаров у компаний Гринкевича привел к убыткам государству в размере 1,2 миллиарда гривен и, соответственно, срыву поставок.

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