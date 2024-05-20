ГБР завершило следствие по делу о взятке от Гринкевича в $500 тысяч — Finance.ua
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ГБР завершило следствие по делу о взятке от Гринкевича в $500 тысяч

Криминал
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ГБР завершило следствие по делу о взятке от Гринкевича в $500 тысяч
ГБР завершило следствие по делу о взятке от Гринкевича в $500 тысяч
Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича по делу о попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов чиновнику ГБР.
Как говорится в сообщении бюро, целью предоставления взятки было возвращение арестованного имущества и закрытие уголовного производства против компаний предпринимателя, являющихся одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны.
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По данным следствия, Гринкевич узнал об открытии уголовного производства относительно махинаций с закупками одежды и белья для Вооруженных сил Украины в 2023 году. Чтобы избежать ответственности, он и решил подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР.
Получив предложение неправомерной выгоды, должностное лицо немедленно доложило об этом своему руководству, в результате чего предприниматель был задержан правоохранителями при передаче сумки с наличными в ресторане.
В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего оно будет передано в суд.
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В Офисе генерального прокурора уточнили, что завершено досудебное расследование в отношении гражданина по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (часть 3 статьи 369 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет с возможной конфискацией имущества.
Компании львовского предпринимателя Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен для Минобороны.
Однако было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны.
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Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных Минобороны.
При этом правоохранители обнаружили полное невыполнение шести контрактов, а по меньшей мере по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное выполнение обязательств.
По оценкам ГБР, заказ товаров у компаний Гринкевича привел к убыткам государству в размере 1,2 миллиарда гривен и, соответственно, срыву поставок.
По материалам:
Діло
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