Минобороны расторгло последний контракт с компанией, связанной с Гринкевичем — Finance.ua

Минобороны расторгло последний контракт с компанией, связанной с Гринкевичем Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Минобороны расторгло последний контракт с компанией, связанной с Гринкевичем

Министерство обороны расторгло последний контракт с компаниями, связанными с бизнесменом Игорем Гринкевичем.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Минобороны подало в ГБР заявление о признании потерпевшей стороной по делу против компаний, аффилированных с предпринимателем Гринкевичем.

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ГБР получило доказательства того, что в рамках подписанных 23 февраля 2023 года контрактов компании «Строительная компания Ситиград», «Трейд лайнс ритейл», «Строительный альянс Монтажпроект» поставляли Минобороны низкокачественные товары, что повлекло убытки на сумму 934 млн грн.

В конце 2023 года «Трейд лайнс ритейл» на конкурсных торгах в системе Prozorro была признана победителем на поставку продовольствия по одному из 30 контрактов для ВСУ.

«Из-за невозможности обеспечить поставки продуктов, Минобороны приняло решение и направило все необходимые документы „Трейд лайнс ритейлу“ для расторжения контракта», — добавили в МОУ.

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Во избежание сложностей с пищевым обеспечением 16 января Минобороны объявило у Prozorro другой конкурс на заключение контракта по поставке питания для ВСУ по процедуре прямых договоров.

Напомним, 9 января Минобороны приняло решение о расторжении всех договоров с компаниями, связанными с бизнесменом Игорем Гринкевичем.

В 2023 году Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

Компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича были одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны и выиграли 23 тендера на поставку одежды более чем на 1,5 млрд грн. Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма ущерба может достигать более 1 млрд грн.

В конце декабря 2023 года ГБР задержало львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тыс. долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Взятка предлагалась при содействии в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний при расследовании уголовного производства.

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Економічна Правда По материалам:

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