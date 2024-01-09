В Минобороны выявили нарушения более чем на 10 млрд грн — Умеров Сегодня 15:29 — Криминал

В Минобороны выявили нарушения более чем на 10 млрд грн — Умеров

За последние четыре месяца у Минобороны были обнаружены нарушения на более чем 10 млрд грн, совершенные ранее. Оборонное ведомство тесно сотрудничает с правоохранителями и специальными службами.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

«Новости о задержании и уголовных делах, которые вы видите в последнее время, — это изменения. Изменения, которые будут заметны все чаще. Один из приоритетов команды Министерства обороны — очистка системы от неблагополучных участников — внутри учреждения и снаружи. Активно работаем над этим — в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы ее преодолеем», — заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам чиновника, полностью смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция ведомства, которые уже выявили много нарушений — за последние четыре месяца более чем на 10 млрд грн нарушений, совершенных ранее.

Умеров отметил, что в ведомстве «жестко реагируют» на все подобные случаи и тесно сотрудничают с правоохранителями и специальными службами, передают коллегам всю необходимую информацию.

Он напомнил, что в декабре Служба безопасности Украины во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд грн.

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«Это то, о чем можем говорить публично. Впереди будут еще новости. В то же время работаем над тем, чтобы решать проблему системно: внедряем новую архитектуру закупок по стандартам НАТО», — добавил министр обороны.

По его словам, перестройка закупочных механизмов в министерстве происходит так, чтобы не навредить непрерывной поставке оружия и тылового имущества для ВСУ.

Чиновник заявил, что отныне Минобороны «устанавливает правила игры, формирует политику, контролирует торги», а закупки осуществляют два специальных агентства.

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«Недавно презентовали работу первого — „‎государственного оператора тыла“, который будет закупать тыловое имущество, в частности еду, одежду, горючее. Кадрово перезагружаем „Агентство оборонных закупок“, специализирующееся на закупке оружия», — говорит Умеров.

Министр сообщил, что уже есть конкретные результаты: за четыре месяца удалось сэкономить по всем тыловым закупкам примерно 3,5 млрд грн, что ориентировочно составляет 20% от запланированной суммы на закупки.

Также Минобороны впервые приобрело 50 000 комплектов женской формы, 100 000 электрических грелок, 15 000 активных наушников, а с поставщиком наушников были проведены переговоры, что позволило дополнительно сэкономить государственные средства на 11,7 млн грн, отметил чиновник.

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УНН По материалам:

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