Стало известно, сколько потратили на оборону с начала года — Finance.ua

Стало известно, сколько потратили на оборону с начала года
За 11 месяцев текущего года расходы госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,56 трлн.
Об этом сообщили в Министерстве финансов.
«За 11 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,56 трлн грн или 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — сказано в сообщении.
В частности, в ноябре было выделено 168,2 млрд грн.
Средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие виды затрат для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.
Напомним, что расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.
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