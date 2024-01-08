Растрата почти 950 млн грн госсредств: экс-чиновники Минобороны уведомлены о новом подозрении — Finance.ua

Растрата почти 950 млн грн госсредств: экс-чиновники Минобороны уведомлены о новом подозрении Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Растрата почти 950 млн грн госсредств: экс-чиновники Минобороны уведомлены о новом подозрении

Сотрудники ГБР совместно с СБУ уведомили о новом подозрении экс-заместителя министра обороны Украины, бывшего руководителя одного из Департаментов МО и бывшего начальника управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в препятствовании деятельности ВСУ и растрате почти 950 млн грн государственных средств.

Об этом сообщило ГБР.

В 2022 году между Минобороны и восточноевропейской компанией был заключен договор на поставку большой партии бронежилетов. Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье наших воинов на передовой.

В результате закупки некачественной продукции размер ущерба государству составил почти 950 млн грн.

Три фигуранта уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114−1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях особого периода, что привело к тяжким последствиям, совершенным группой лиц), ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.