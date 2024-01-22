Сына Гринкевича задержали при попытке пересечения границы в Одессе — Finance.ua

Сына Гринкевича задержали при попытке пересечения границы в Одессе Сегодня 11:22 — Криминал

Сын львовского бизнесмена Роман Гринкевич был задержан при попытке пересечения границы в Одессе.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

«При попытке пересечения границы задержан пятый участник преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду на 1 млрд грн. Остальные четверо подозреваемых находятся под стражей», — говорится в сообщении.

Гринкевич выехал в Одессу ориентировочно 17 января и с того времени готовился пересечь границу и выехать за пределы страны. В розыск он был объявлен 18 января. 19 января суд предоставил разрешение на его задержание.

Сейчас ему избирают меру пресечения.

Справка Finance.ua:

ранее работники ГБР уведомили о подозрении бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членов преступной организации, которые нанесли государственному бюджету Украины ущерб на почти миллиард гривен. Бюро разоблачило их на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ. Подробности.

Офис генпрокурора подал ходатайство об аресте Игоря Гринкевича с альтернативой залога в 500 млн грн.



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