Сына Гринкевича задержали при попытке пересечения границы в Одессе — Finance.ua
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Сына Гринкевича задержали при попытке пересечения границы в Одессе

Криминал
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Сын львовского бизнесмена Роман Гринкевич был задержан при попытке пересечения границы в Одессе.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
«При попытке пересечения границы задержан пятый участник преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду на 1 млрд грн. Остальные четверо подозреваемых находятся под стражей», — говорится в сообщении.

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Гринкевич выехал в Одессу ориентировочно 17 января и с того времени готовился пересечь границу и выехать за пределы страны. В розыск он был объявлен 18 января. 19 января суд предоставил разрешение на его задержание.
Сейчас ему избирают меру пресечения.

Справка Finance.ua:

  • ранее работники ГБР уведомили о подозрении бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членов преступной организации, которые нанесли государственному бюджету Украины ущерб на почти миллиард гривен. Бюро разоблачило их на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ. Подробности.
  • Офис генпрокурора подал ходатайство об аресте Игоря Гринкевича с альтернативой залога в 500 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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