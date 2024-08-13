АРМА: коллекцию конфискованных часов Медведчука оценили более чем в 10 млн грн Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Как сообщает АРМА, наконец-то получили независимую оценку 20 коллекционных часов, ранее принадлежавших государственному предателю виктору медведчуку.

Об этом пишет Агентство по розыску и менеджменту активов.

ООО «PolonEX», которое выиграло конкурс на оценщика этого актива, оценило коллекцию более чем в 10,6 млн гривен.

Самые дорогие часы — «Breguet 4416K» (1 859 013 грн) и «Patek Philippe» (1 271 503 грн).

«Хотя мы всегда надеемся на более высокую оценку, часы были оценены в соответствии с рыночной стоимостью подержанных изделий. АРМА всегда освещает все этапы реализации, поэтому мы публикуем эту оценку, чтобы все желающие могли ознакомиться с ней и, в случае необходимости, внести предложения или замечания. Агентство всегда открыто к предложениям и готово к повторной оценке, если это будет необходимо», пишет АРМА.

Часы «Москва Кремль» получили самую низкую оценку — всего 17,4 тыс. грн. Поэтому у тех, кто приобретет этот «шедевр», будет прекрасная возможность остановить их, или заставить москву и кремль жить по киевскому времени, отмечают там.

В то же время, приобретенный экс-депутатом и предателем Украины виктором медведчуком автомобиль MAYBACH уже реализуется на Прозорро.Продажи.

Сбор документов для участия в аукционе продлится до 14 августа.

«Авто 2003 года выпуска, когда государственный предатель медведчук руководил администрацией тогдашнего Президента Украины. Отличная возможность сесть за руль авто, ставшего свидетелем роста политического влияния медведчука, и его максимального падения. Не упустите возможности посоревноваться за приобретение этих арестованных активов», — написали в агентстве. Подробнее по ссылке

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