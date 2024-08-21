Китай сократил объемы покупки нефти в россии — Finance.ua

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Китай сократил объемы покупки нефти в россии

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Китай сократил объемы покупки нефти в россии
Китай сократил объемы покупки нефти в россии
Импорт сырой нефти в Китай из рф, которая является основным поставщиком, в июле упал на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. Наблюдается общее снижение закупок китайских нефтепереработчиков, ограниченных слабым спросом на топливо внутри страны.
Издание Reuters пишет, что по данным Главного таможенного управления, в прошлом месяце объем поставок российской нефти, включая трубопроводы и отгрузки, составлял 7,46 млн метрических тонн, или 1,76 млн баррелей в день (б/д).
Общий объем поставок в июле в крупнейшем в мире импортере сырой нефти упал до самого низкого уровня с сентября 2022 г., поскольку слабая маржа переработки и низкий спрос на топливо сократили работу государственных и независимых нефтеперерабатывающих заводов.
Поставки из Саудовской Аравии, занимающей второе место, составили 6,41 млн тонн, или 1,51 млн баррелей в сутки, что на 13% больше, чем годом ранее.
За год объем поставок от ведущего производителя Организации стран-экспортеров нефти составил 46,79 млн тонн, или 1,6 млн баррелей в сутки, что на 10% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные. Это отстает от российских поставок, составлявших за тот же период 62,58 млн тонн, или 2,14 млн баррелей в сутки, что на 3% больше, чем в прошлом.
Импорт из Малайзии, крупного перевалочного пункта для нефти из Ирана и Венесуэлы, находящейся под санкциями, вырос на 61% в годовом исчислении до 6,21 млн тонн, или 1,46 млн баррелей в сутки, что позволило стране остаться третьим по величине поставщиком в июле.
Импорт из Малайзии составил 35,68 млн тонн за первые семь месяцев года, увеличившись на 2% по сравнению с прошлым годом.
Поставки из США в июле выросли на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 240 000 баррелей в сутки.
По материалам:
УНІАН
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