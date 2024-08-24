75 британских компаний признали, что могли нарушить санкции против россии в 2023 году — The Times 24.08.2024, 01:37 — Фондовый рынок

75 британских компаний признали, что могли нарушить санкции против россии в 2023 году — The Times

75 британских компаний признали, что могли нарушить санкции против россии в прошлом году. Согласно данным Управления по имплементации финансовых санкций, с момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года количество компаний, добровольно уведомивших Министерство финансов о возможных нарушениях санкций, возросло до 161.

Нарушение санкций может привести к гражданским штрафам в размере 1 млн фунтов стерлингов или 50% от стоимости нарушения, в зависимости от того, какая сумма больше. Также нарушения могут быть переданы для уголовного преследования, что может привести к неограниченным штрафам или тюремным заключениям, говорится в материале The Times.

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На сегодняшний день самый большой гражданский штраф, наложенный в Великобритании за нарушение санкций против россии, составляет 20,5 млн фунтов стерлингов и касается нарушений в 2015—2018 годах. Стейси Кин, партнер юридической фирмы Pinsent Masons отметила, что большинство недавних нарушений санкций, скорее всего, были случайными.

«Во многих случаях фирмы нарушают санкции через несколько часов или дней после того, как Великобритания добавляет компанию в санкционный список. Однако, если компании хотят получить снисходительное отношение к себе со стороны британских властей за нарушение санкций, они должны самостоятельно сообщать об этом», — сказала она.

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По состоянию на февраль этого года Великобритания ввела санкции против около двух тысяч человек, компаний и групп в россии.

«Вызов для бизнеса заключается в том, что лица и организации, подпадающие под санкции, по-прежнему стремятся сохранить свои позиции в Великобритании, торговать с британскими контрагентами или получить доступ к британским инвестициям. Они часто делают это через подставные компании или трасты, где трудно определить, кто является конечным владельцем», — добавила Кин.

Дзеркало Тижня По материалам:

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