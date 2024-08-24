75 британских компаний признали, что могли нарушить санкции против россии в 2023 году — The Times — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

75 британских компаний признали, что могли нарушить санкции против россии в 2023 году — The Times

Фондовый рынок
0
75 британских компаний признали, что могли нарушить санкции против россии в 2023 году — The Times
75 британских компаний признали, что могли нарушить санкции против россии в 2023 году — The Times
75 британских компаний признали, что могли нарушить санкции против россии в прошлом году. Согласно данным Управления по имплементации финансовых санкций, с момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года количество компаний, добровольно уведомивших Министерство финансов о возможных нарушениях санкций, возросло до 161.
Нарушение санкций может привести к гражданским штрафам в размере 1 млн фунтов стерлингов или 50% от стоимости нарушения, в зависимости от того, какая сумма больше. Также нарушения могут быть переданы для уголовного преследования, что может привести к неограниченным штрафам или тюремным заключениям, говорится в материале The Times.
Читайте также
На сегодняшний день самый большой гражданский штраф, наложенный в Великобритании за нарушение санкций против россии, составляет 20,5 млн фунтов стерлингов и касается нарушений в 2015—2018 годах. Стейси Кин, партнер юридической фирмы Pinsent Masons отметила, что большинство недавних нарушений санкций, скорее всего, были случайными.
Место для вашей рекламы
«Во многих случаях фирмы нарушают санкции через несколько часов или дней после того, как Великобритания добавляет компанию в санкционный список. Однако, если компании хотят получить снисходительное отношение к себе со стороны британских властей за нарушение санкций, они должны самостоятельно сообщать об этом», — сказала она.
Читайте также
По состоянию на февраль этого года Великобритания ввела санкции против около двух тысяч человек, компаний и групп в россии.
«Вызов для бизнеса заключается в том, что лица и организации, подпадающие под санкции, по-прежнему стремятся сохранить свои позиции в Великобритании, торговать с британскими контрагентами или получить доступ к британским инвестициям. Они часто делают это через подставные компании или трасты, где трудно определить, кто является конечным владельцем», — добавила Кин.
По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.