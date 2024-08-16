В Украине запретили использование софта, разработанного гражданами подсанкционных стран — Finance.ua

В Украине запретили использование софта, разработанного гражданами подсанкционных стран Сегодня 16:45

В Украине запретили использование софта, разработанного гражданами подсанкционных стран

Кабинет Министров одобрил изменения в закон «О санкциях», которые определяют запрет использования юридическими лицами на территории Украины программных продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых применены санкции.

Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О санкциях» о запрете использования программных продуктов и доступа к электронным информационным ресурсам», — говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается признать новые виды секторальных санкций, в частности, запрет на распространение и использование на территории Украины юридическими лицами программных продуктов и их составляющих происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно ЗУ «О санкциях».

Запрет также касается программных продуктов, разработчиком или субъектом авторского права которых является юридическое (физическое) лицо — резидент такого иностранного государства или юридическое лицо, доля в уставном капитале которого находится в собственности такого иностранного государства, или юридическое лицо, находящееся под контролем иностранного юридического лица или физического лица — нерезидента и т. д. , к которым применены санкции согласно ЗУ «О санкциях».

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Кроме того, введенные санкции будут касаться программных продуктов, созданных с использованием исходного или объектного кода программных продуктов, их составляющих, на которые распространяются санкции.

Дополнительно ограничивается доступ к электронным информационным ресурсам в Интернете, принадлежащим или контролируемым лицами или организациями, в отношении которых применены санкции. Это касается веб-сайтов, веб-страниц, электронных коммуникационных сетей и информационно-коммуникационных систем.

Укрінформ По материалам:

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