Несмотря на санкции, в россию продолжает поступать наличная валюта на миллиарды долларов и евро — Reuters Сегодня 15:35 — Валюта

Несмотря на санкции, в россию продолжает поступать наличная валюта на миллиарды долларов и евро — Reuters

С тех пор как США и ЕС запретили экспорт своих банкнот туда в марте 2022 года после вторжения в Украину, в россию было отправлено 2,3 миллиарда долларов и евро.

Как пишет «Европейская правда», это следует из таможенных данных, с которыми ознакомилось агентство Reuters

Данные, о которых ранее не сообщали, свидетельствуют о том, что россии удалось обойти санкции, блокирующие импорт наличных, и позволяют предположить, что доллары и евро остаются полезными инструментами для торговли и путешествий, даже несмотря на то, что москва стремится снизить свою зависимость от твердой валюты.

Таможенные данные, полученные от коммерческого поставщика, регистрирующего и обобщающего информацию, показывают, что наличные деньги ввозились в россию из таких стран, как ОАЭ и Турция, которые не ввели ограничений на торговлю с россией. Страна происхождения более половины общей суммы не была указана в документах.

В декабре правительство США пригрозило штрафными санкциями финансовым учреждениям, помогающим россии обходить санкции, и ввело санкции против компаний из третьих стран в течение 2023 и 2024 годов.

Таможенные документы охватывают период с марта 2022 по декабрь 2023 года, и Reuters не смогло получить доступ к более свежим данным.

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Документы свидетельствуют о всплеске импорта наличных непосредственно перед вторжением. В период с ноября 2021 по февраль 2022 года в россию было ввезено банкнот долларов и евро на сумму 18,9 млрд долларов, тогда как за предыдущие четыре месяца — только 17 млн ​​долларов.

российский центральный банк быстро ограничил снятие наличной иностранной валюты физическими лицами после вторжения в Украину, пытаясь поддержать рубль.

Согласно данным, с февраля 2022 года до конца 2023 года из россии было вывезено лишь 98 млн долларов в долларовых и евро банкнотах.

Приток иностранной валюты, напротив, был гораздо выше.

Європейська правда По материалам:

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