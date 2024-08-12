россия погрузится в экономический кризис, как только наступит мир: экс-премьер Польши назвал причину — Finance.ua

россия погрузится в экономический кризис, как только наступит мир: экс-премьер Польши назвал причину Сегодня 11:13

россия погрузится в экономический кризис, как только наступит мир: экс-премьер Польши назвал причину

После войны россии будет очень трудно переориентировать свою экономику с военного производства на мирное. Об этом в интервью « Радио Свобода » рассказал бывший премьер-министр Польши, депутат Сейма и экс-министр европейской интеграции Ян Кшиштоф Белецкий.

«Я убежден, что [сегодня] имеем дело с псевдоуспехом россии, которой удалось перевести экономику, и в целом всю систему руководства государством на так называемую военную экономику. В связи с этим завод, производивший авто, производит танки, а завод, который складывал стиральные машины, продуцирует дроны… Где-то в Сибири на заброшенных текстильных предприятиях у людей много работы, потому что нужно миллион новых единиц военной формы. И эти маленькие швейные предприятия вдруг возрождаются, и люди зарабатывают, например, не 300, а даже тысячу долларов, и в каком-то смысле довольны, что идет война, потому что зарабатывают втрое больше, чем до войны. Такая деятельность в долгой перспективе невозможна», — отметил политик.

По его словам, все это в россии сейчас создает иллюзию, что на тех сибирских заводах можно до конца жизни шить военную форму, а окажется, что ее уже через год-два никто не захочет покупать, и эти люди снова останутся без работы.

Как только наступит мир или прекращение огня, то для россии это будет большой проблемой, как перевести военную экономику на конкурентную, которая сможет конкурировать на международном рынке, и поэтому некоторые считают, что россия становится китайским вассалом, от которого очень зависит, которому продает нефть и газ.

УНІАН По материалам:

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