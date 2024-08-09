Денежные переводы россиян в иностранные банки за месяц обвалились в 6 раз — Finance.ua

Денежные переводы россиян в иностранные банки за месяц обвалились в 6 раз Сегодня 12:16 — Финтех и Карты

Прекращение биржевых торгов долларом и евро и паника на валютном рынке усложнили россиянам покупку валюты и переводы денег за границу. Так, в июне денежные переводы россиян на свои счета в зарубежные банки обвалились в шесть раз.

По данным центробанка рф, за месяц россияне пополнили счета в иностранных банках всего лишь на 12,2 млрд руб. после 71,7 млрд руб. в мае.

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Это минимум с сентября 2021 года, если не считать апреля 2022 года, когда россияне в панике возвращали деньги в россия и цб рф единственный раз зафиксировал не отток, а приток средств с иностранных счетов. До развязанной россией полномасштабной войны против Украины они в среднем отправляли на свои счета в иностранные банки больше, чем в июне (в 2021 году — более 20 млрд руб. в месяц).

Как отмечается, провал может быть связан с последствиями санкций против «московской биржи». Из-за них биржа, где многие покупали валюту для трансграничных переводов, с 13 июня прекратила торги по долларам и евро.

Это был не единственный, но самый выгодный способ конвертации. По данным центробанка рф, в мае чистые покупки валюты населением (разница между покупками и продажами) составили 179 млрд руб., из которых большая часть (107,4 млрд руб.) приобретена на бирже, а 71,5 млрд руб. россияне купили в крупнейших банках.

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Этот способ сохранялся, но плохо работал. Санкции на биржу вызвали панику на валютном рынке и банки подняли курсы продажи валюты и обвалили курсы, по которым сами ее покупали. Банки после введенных санкций резко расширили спреды на куплю-продажу наличной и безналичной валюты, отметили в цб россии, назвав это причиной снижения покупок валюты населением.

В начале августа сообщалось, что «московская биржа», попавшая под американские санкции, больше не будет публиковать данные об объемах торгов валютой.

Министерство финансов США 12 июня внесло в санкционный список более 100 российских компаний, причастных к военно-промышленному комплексу россии.

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США также ввели санкции против «московской биржи», она остановила торги по доллару и евро. Из-за повышенного спроса населения в отделениях московских банков закончилась наличная валюта.

Также под санкции попали «Национальный клиринговый центр» центробанка рф, «Национальный расчетный депозитарий», страховая компания «Согаз», государственная «российская национальная перестраховочная компания».

21 июня российский «Национальный клиринговый центр» (входит в группу «московской биржи») принял решение о конвертации валютных остатков клиентов в российские рубли.

В начале июля стало известно, что крупные игроки биржевых торгов китайским юанем — китайские банки, продолжающие работать с россией — покидают «московскую биржу».

Фінансовий клуб По материалам:

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