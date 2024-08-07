США сократили закупки российских товаров до минимума с 1996 года — Finance.ua

США сократили закупки российских товаров до минимума с 1996 года Сегодня 20:21 — Мир

США сократили закупки российских товаров до минимума с 1996 года

В июне Соединенные Штаты закупили российских товаров на сумму $186,7 млн, что стало рекордно низким показателем с января 1996 года ($183,5 млн).

Об этом пишет Moscowtimes со ссылкой на американское государственное агентство статистических данных Census Bureau.

По сравнению с майским показателем ($438,7 млн) — рекордным за первые шесть месяцев текущего года — импорт из россии в июне обвалился почти в 2,5 раза.

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В первом полугодии россия продала товаров в США на сумму $1,88 млрд, что в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($2,85 млрд).

США за январь-июнь экспортировали в россию товаров на $233,9 млн, против $328,7 млн ​​за тот же период годом ранее. В июне россия получила американских товаров на сумму $42,3 млн, в мае — на $48 млн.

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Напомним, в 2021 году — до нападения россии на Украину — товарооборот между странами составил $36 млрд. По итогам 2021 года Соединенные Штаты занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров россии. Весной 2022 г. Вашингтон запретил ввоз на американскую территорию российских нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов.

Через несколько месяцев США установили 35-процентный заграждающий тариф на импорт стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины, древесины и т. д. Импорт российских черных металлов в США упал после этого почти до нуля. Однако под санкции не попали ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы.

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