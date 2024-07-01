В ЕС вступили в силу повышенные импортные пошлины на зерно из рф и беларуси — Finance.ua

В ЕС вступили в силу повышенные импортные пошлины на зерно из рф и беларуси Сегодня 20:28 — Аграрный рынок

С 1 июля 2024 г. в Европейском Союзе вступили в силу значительно более высокие импортные пошлины на некоторые российские и белорусские сельскохозяйственные товары, среди которых зерно. Пошлины преследуют цель практически остановить импорт зерна из россии и беларуси в ЕС.

Об этом сообщает « Европейская правда ».

Согласно принятому еще в мае решению, пошлины на импорт зерна из россии и беларуси теперь значительно выросли, достигнув 50% рыночной цены на некоторые виды зерна.

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Принятый в ЕС регламент повысил импортные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки, а также гранулы из свекловичного жома и сушеный горох из российской федерации и из беларуси.

Пошлины преследуют цель практически остановить импорт зерна из россии и беларуси в ЕС, чтобы предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС, остановить российский экспорт украденного украинского зерна, а также не позволить россии использовать доходы от экспорта в ЕС для финансирования войны против Украины.

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Многие сельскохозяйственные товары, импортируемые из россии и беларуси, до сих пор были освобождены от импортных тарифов ЕС или облагались ими по низким ставкам.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис еще в марте заявил, что более высокие тарифы на определенные российские и белорусские сельскохозяйственные продукты фактически остановят их выход на рынок ЕС.

Между тем министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас в конце мая заявил, что ЕС должен распространить ограничения на всю сельскохозяйственную продукцию российского и белорусского происхождения.

Українська правда По материалам:

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