США продлили еще на год приостановку действия 25% пошлины на украинскую сталь — Finance.ua

США продлили еще на год приостановку действия 25% пошлины на украинскую сталь
США продлили еще на год решение о приостановлении действия 25% пошлины на импорт всех видов стальной продукции из Украины.
Об этом в соцсети X сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
«Президент США приостановил действие установленных тарифов (дополнительные 25%) на импорт стали из Украины на 1 год… Мы искренне благодарны за это решение, поскольку металлургия потерпела один из сильнейших ударов от российского вторжения, как с точки зрения потери производственных мощностей из-за системных обстрелов и разрушений, так и с точки зрения проблем с экспортной логистикой. Это решение является значительным вкладом в восстановление отрасли», — написала она.
Напомним, в мае 2022 США приостановили на 1 год действие 25% пошлины на импорт всех видов стальной продукции из Украины.
При этом в июне 2023 года США продлили еще на год приостановку действия этой пошлины.
В 2018 году США ввели антидемпинговую пошлину 25% на импорт стали из всех стран, кроме Мексики, Канады и Австралии, при этом пошлина была введена в дополнение к действующим.
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