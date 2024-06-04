США продлили еще на год приостановку действия 25% пошлины на украинскую сталь — Finance.ua

США продлили еще на год приостановку действия 25% пошлины на украинскую сталь Сегодня 09:30 — Казна и Политика

США продлили еще на год приостановку действия 25% пошлины на украинскую сталь

США продлили еще на год решение о приостановлении действия 25% пошлины на импорт всех видов стальной продукции из Украины.

Об этом в соцсети X сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

«Президент США приостановил действие установленных тарифов (дополнительные 25%) на импорт стали из Украины на 1 год… Мы искренне благодарны за это решение, поскольку металлургия потерпела один из сильнейших ударов от российского вторжения, как с точки зрения потери производственных мощностей из-за системных обстрелов и разрушений, так и с точки зрения проблем с экспортной логистикой. Это решение является значительным вкладом в восстановление отрасли», — написала она.

Читайте также США обсуждают дополнительное финансирование для Украины от партнеров на $62 млрд

Напомним, в мае 2022 США приостановили на 1 год действие 25% пошлины на импорт всех видов стальной продукции из Украины.

При этом в июне 2023 года США продлили еще на год приостановку действия этой пошлины.

В 2018 году США ввели антидемпинговую пошлину 25% на импорт стали из всех стран, кроме Мексики, Канады и Австралии, при этом пошлина была введена в дополнение к действующим.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.