США обсуждают дополнительное финансирование для Украины от партнеров на $62 млрд — Finance.ua
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США обсуждают дополнительное финансирование для Украины от партнеров на $62 млрд

Казна и Политика
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США обсуждают дополнительное финансирование для Украины от партнеров на $62 млрд
США обсуждают дополнительное финансирование для Украины от партнеров на $62 млрд
США планируют привлечь более $62 миллиардов бюджетной помощи для Украины с участием международных партнеров.
Об этом шла речь входе визита заместителя министра финансов США Уолли Адейемо в Киев 29 мая, сообщает Посольство США в Украине.
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«Во время встречи с народными депутатами он обсудил усилия, направленные на предоставление Украине дополнительных ресурсов, в т. ч. планы по привлечению более $62 млрд бюджетной помощи от международных партнеров», — отмечается в сообщении.
Кроме того, Уолли Адейем встречался с украинскими чиновниками, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны США, дальнейшие шаги по усилению санкций, а также усилия, направленные на получение прибыли от замороженных российских активов.
Как сообщалось, использование российских государственных активов в пользу Украины было ключевой темой обсуждений на состоявшемся на прошлой неделе заседании министров финансов страны «Большой семерки» (G7). Окончательное решение по этому вопросу могут утвердить на саммите лидеров G7 в июне.
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По данным СМИ, министры финансов стран «Большой семерки» обсуждали возможность использования 270 млрд евро замороженных российских активов в качестве залога для предоставления Украине кредита на $30−50 млрд. Это предложение поддерживают США и Великобритания, однако Германия относится к нему скептически.
Евросоюз уже работает над осуществлением собственной схемы, предусматривающей использование доходов от замороженных российских активов в странах ЕС для финансирования помощи Украине. В феврале Совет ЕС принял решение отдельно учитывать такие доходы. На этой неделе ЕС утвердил механизм передачи этих средств Киеву на прошлой неделе.
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель оценил доходы от замороженных российских активов в около 3 миллиардов евро в год, эти средства планируют направить на военную и гражданскую поддержку Украины.
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен считает возможным выделение Украине первого миллиарда евро от доходов с замороженных активов рф уже 1 июля.
При этом власти ЕС разрешили европейскому депозитарию Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных активов российского центробанка, оставить себе полученные от их инвестирования доходы в 2022 и 2023 годах на общую сумму около 5 миллиардов евро. Таким образом, эти средства не будут переданы Украине в рамках обсуждаемого в ЕС решения, писало издание Politico.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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