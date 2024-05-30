Украина получит $7,9 млрд от США: правительство приняло проект соглашения — Finance.ua

Украина получит $7,9 млрд от США: правительство приняло проект соглашения
Правительство приняло проект соглашения между Украиной и США, что позволит получить нашему государству почти 7,9 млрд долларов финансово-экономической поддержки.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Это средства в рамках нового пакета американской помощи, которые будут направлены в бюджет Украины», — отметил глава правительства.
Кроме того, поддержано решение о привлечении до 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка. По словам Премьер-министра, эти средства будут направлены для кредитования малого и среднего бизнеса.
В целом, в этом году Украина уже получила 11,8 млрд долларов международной финансовой помощи. Это, в частности, средства МВФ, средства Евросоюза по программе Ukraine Facility, средства других партнеров: Японии, Канады, Великобритании.
Справка Finance.ua:
- в марте Украина привлекла рекордную сумму международной помощи — более 9 млрд долларов;
- глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщал, что Украина выполнила все взятые на себя обязательства по программе МВФ. Страна рассчитывает на то, что международные партнеры придерживаются данных заверений в финансовой поддержке на этот год на общую сумму в $38 млрд;
- с начала полномасштабного вторжения международные партнеры предоставили Украине $83,7 млрд. финансовой помощи.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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