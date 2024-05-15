Минфин назвал крупнейшего донора бюджетной помощи Украины — Finance.ua

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Минфин назвал крупнейшего донора бюджетной помощи Украины

Казна и Политика
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Минфин назвал крупнейшего донора бюджетной помощи Украины
Минфин назвал крупнейшего донора бюджетной помощи Украины
Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине — около 32 млрд евро с февраля 2022 года.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает пресс-служба министерства.
«Мы чувствуем мощную поддержку от ЕС по всем возможным направлениям. Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине — около 32 млрд евро с февраля 2022 года. За 10 лет войны россии против Украины финансовая поддержка от ЕС достигает уже более 37 млрд евро», — отметил министр финансов Украины.
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Он также отметил важное решение Совета ЕС по утверждению Плана Украины на 2024−2027 годы.
«Это позволит привлечь бюджетную, инвестиционную и техническую помощь общим объемом 50 млрд евро», — добавил Марченко.

О Плане Украины на 2024−2027 годы

14 мая Совет Европейского Союза по экономическим и финансовым вопросам одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024−2027 годы. В ближайшее время Украина получит 1,9 млрд евро после подписания международных договоров и осуществления мер по вступлению их в силу.
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Украина уже выполнила первые пять индикаторов Плана Украины, которые были определены на первый квартал 2024 года в сферах управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды. Это позволило привлечь 6 млрд евро переходного финансирования в рамках Ukraine Facility. Также было имплементировано четыре из девяти индикаторов, предусмотренных на второй квартал", — подчеркнул Марченко.
Документ включает 151 индикатор по 15 направлениям, в том числе управление государственными финансами, борьба с отмыванием денег и финансовые рынки.

Справка Finance.ua:

  • в марте Украина привлекла рекордную сумму международной помощи — более 9 млрд долларов;
  • иностранная финансовая помощь в апреле ощутимо сократилась после рекордных поступлений в марте.

Сколько и от кого Украина получила помощи в 2023 году 🔎

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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