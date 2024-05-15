Минфин назвал крупнейшего донора бюджетной помощи Украины — Finance.ua

Минфин назвал крупнейшего донора бюджетной помощи Украины Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Минфин назвал крупнейшего донора бюджетной помощи Украины

Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине — около 32 млрд евро с февраля 2022 года.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает пресс-служба министерства.

«Мы чувствуем мощную поддержку от ЕС по всем возможным направлениям. Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине — около 32 млрд евро с февраля 2022 года. За 10 лет войны россии против Украины финансовая поддержка от ЕС достигает уже более 37 млрд евро», — отметил министр финансов Украины.

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Он также отметил важное решение Совета ЕС по утверждению Плана Украины на 2024−2027 годы.

«Это позволит привлечь бюджетную, инвестиционную и техническую помощь общим объемом 50 млрд евро», — добавил Марченко.

О Плане Украины на 2024−2027 годы

14 мая Совет Европейского Союза по экономическим и финансовым вопросам одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024−2027 годы. В ближайшее время Украина получит 1,9 млрд евро после подписания международных договоров и осуществления мер по вступлению их в силу.

Украина уже выполнила первые пять индикаторов Плана Украины, которые были определены на первый квартал 2024 года в сферах управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды. Это позволило привлечь 6 млрд евро переходного финансирования в рамках Ukraine Facility. Также было имплементировано четыре из девяти индикаторов, предусмотренных на второй квартал", — подчеркнул Марченко.

Документ включает 151 индикатор по 15 направлениям, в том числе управление государственными финансами, борьба с отмыванием денег и финансовые рынки.

Справка Finance.ua:

в марте Украина привлекла рекордную сумму международной помощи — более 9 млрд долларов;

иностранная финансовая помощь в апреле ощутимо сократилась после рекордных поступлений в марте.

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