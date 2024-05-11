Глава НБУ рассказал, на какой размер международной помощи рассчитывает Украина в этом году — Finance.ua

Глава НБУ рассказал, на какой размер международной помощи рассчитывает Украина в этом году Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Глава НБУ рассказал, на какой размер международной помощи рассчитывает Украина в этом году

Украиной были выполнены все взятые на себя обязательства по программе МВФ. Страна рассчитывает на то, что международные партнеры придерживаются данных заверений в финансовой поддержке на этот год на общую сумму в $38 млрд.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он отметил, что с начала войны международные партнеры оказали Украине мощную, масштабную и консолидированную финансовую поддержку.

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В частности, в 2022 году было получено $32 млрд финансовой помощи, а 2023 год принес $43 млрд международной финансовой помощи.

«Эта война повлекла за собой потерю трети экономики, разрушения достигают сегодня сотен миллиардов. Это спровоцировало колоссальную потребность в финансировании бюджета, которая не может быть покрыта за счет израненной украинской экономики. Международный консолидированный финансовый ответ — это то, на что мы рассчитываем», — подчеркнул Пышный.

Он напомнил, что в течение двух лет Украина получала бесперебойное поступление средств. Именно полный размер обещанного и ритмичность поступлений является залогом удержания экономики.

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У нашей страны есть заверения в поддержке, которые объединяются в программу с Международным валютным фондом. По этой программе мы уже прошли три успешных пересмотра и вскоре состоится четвертый.

Успешное прохождение этих пересмотров, выполнение «структурных маяков» от МВФ позволяет нам надеяться на продолжение международной финансовой поддержки, подчеркнул Пышный.

«Базовый сценарий Национального банка определяет, что этот год принесет нам финансирование именно на ту сумму, на которую мы рассчитываем, — около 38 млрд долларов», — отметил глава Нацбанка.

Напомним, в марте Украина привлекла рекордную сумму международной помощи — более 9 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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