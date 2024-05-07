Международные резервы Украины снизились: в Нацбанке назвали причины — Finance.ua

Международные резервы Украины снизились: в Нацбанке назвали причины Сегодня 20:02 — Казна и Политика

Международные резервы Украины снизились: в Нацбанке назвали причины

По состоянию на 1 мая 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42 399,5 млн. В апреле они снизились на 3,1%. Такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от международных партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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В целом в апреле 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

1. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 295,4 млн и выкупил в резервы $30,9 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в апреле составила $2 264,5 млн, увеличившись по сравнению с мартом. Это связано с растущим спросом на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи со второй половины марта.

2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1 649,7 млн. Из этой суммы:

$1 603,1 млн — второй транш от Европейского союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility;

$46,6 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $884,5 млн, из которых:

$673,7 млн ​​- обслуживание и погашение долга перед Европейским Союзом;

$162,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$6,5 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;

$42,0 млн — уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $92,6 млн.

3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В апреле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $224,3 млн.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца грядущего импорта.

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Напомним, Национальный банк Украины ввел крупнейший пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны. Целью этих изменений является улучшение условий ведения бизнес-деятельности в Украине и выход отечественного бизнеса на новые рынки, а также поддержка восстановления экономики и содействие притоку новых инвестиций в страну.

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