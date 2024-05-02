Украинцы увеличили покупку валюты в банках (инфографика) — Finance.ua

Украинцы увеличили покупку валюты в банках (инфографика) Сегодня 10:33 — Валюта

Украинцы увеличили покупку валюты в банках (инфографика)

Граждане Украины в апреле 2024 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,574 млрд долларов (в эквиваленте) и купили на 2,302 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 727,7 млн долларов.

Об этом сообщает НБУ

Объем покупки вырос по сравнению с мартом на 26,6%, когда украинцы купили 574,9 млн долларов. С начала года украинцы купили в банках 3,230 миллиарда долларов.

Об этом говорится в инфографике Нацбанка:

В апреле 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,283 млрд долларов, что на 27,7% больше мартовского объема чистой продажи (1,788 млрд долларов).

Курс доллара перед Пасхой

Курс доллара перед Пасхой может измениться из-за повышения спроса перед праздниками. В течение недели стоимость доллара в наличном сегменте может колебаться в диапазоне 39,60 — 40,30 гривны.

Финансист Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе спрос на валюту на ВРУ существенно сократился, а также сократился объем интервенций НБУ, что привело к укреплению гривны во время торгов ВРУ — на пике стоимость валюты снижалась до 39,50 гривны.

Прогноз аналитиков ICU

В 2024 году девальвация национальной валюты по отношению к доллару продолжится. Курс зависит исключено от планов Национального банка. Об этом свидетельствует обновленный прогноз инвесткомпании ICU. «Учитывая проявленное НБУ желание к девальвации и увеличению волатильности курса, мы пересмотрели прогноз курса на конец года до 42,3 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/доллар», — говорится в документе.

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