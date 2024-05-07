Глава НБУ дал разъяснение, от чего зависит курс гривны к доллару — Finance.ua

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Глава НБУ дал разъяснение, от чего зависит курс гривны к доллару

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Глава НБУ дал разъяснение, от чего зависит курс гривны к доллару
Глава НБУ дал разъяснение, от чего зависит курс гривны к доллару
Курс гривны к доллару сейчас зависит от спроса и предложения на рынке. Национальный банк своим вмешательством обеспечивает курсовую устойчивость и отсутствие резких колебаний.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью «Мы Украина».
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Он напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозов по курсу.
«Мы отвечаем за курсовую устойчивость, мы видим, что валютный рынок после перехода от фиксированного курса к „управляемой гибкости“ функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Это именно то, к чему мы стремились. Мы видим колебания, мы видим, что эти колебания связаны в первую очередь с факторами, которые существовали до войны, сезонность. Мы видим, что эти колебания на сегодняшний день не создают какого-то опасного давления», — сказал он.
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Пышный подтвердил, что НБУ будет присутствовать на рынке, будет и далее обеспечивать курсовую устойчивость, но при этом обеспечивая рынку возможность реагировать как на внешние, так и на внутренние факторы.
«Мы, видим, что мы, несмотря на войну, возвращаемся к нормальности, которая в определенной степени модифицирована с учетом рисков и обстоятельств, связанных с войной», — сообщил глава НБУ.
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По его словам, НБУ планирует вернуться к инфляционному таргетированию и гибкому курсу, когда будут условия.
«Мое сообщение населению: ситуация достаточно контролируемая, риски остаются, да и собственно мы все это прекрасно понимаем, нам на голову с вами падают такие же бомбы, как и остальным украинцам, которые находятся здесь и сейчас во время этой войны. Поэтому нам не нужно говорить о рисках, мы их понимаем и осознаем, но наша задача и Национального банка — обеспечить безусловное выполнение нашего мандата: это курсовая и ценовая стабильность.
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По материалам:
Українські Новини
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