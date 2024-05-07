Валютная либерализация: Нацбанк объявил о крупнейшем пакете смягчения валютных ограничений для бизнеса за время войны — Finance.ua

Валютная либерализация: Нацбанк объявил о крупнейшем пакете смягчения валютных ограничений для бизнеса за время войны Сегодня 11:01 — Валюта

Валютная либерализация: Нацбанк объявил о крупнейшем пакете смягчения валютных ограничений для бизнеса за время войны

Национальный банк Украины ввел крупнейший пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Изменения имеют целью улучшение условий ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода отечественного бизнеса на новые рынки, а также поддержку восстановления экономики и содействие притоку новых инвестиций в страну», — говорится в сообщении.

Изменения будут касаться нескольких направлений

Подавляющее большинство из них вступили в силу с 4 мая 2024 года, а возможность репатриировать «новые» дивиденды заработает с 13 мая 2024 года.

1. Отменяются все ограничения для импорта работ и услуг.

НБУ обеспечивает возможность бизнеса покупать и переводить иностранную валюту за рубеж для проведения операций по импорту работ и услуг.

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Кроме того, НБУ обеспечил возможность бизнеса покупать валюту и переводить средства за рубеж для оплаты аэропортовых и портовых сборов, штрафов, а также членских взносов. Это связано с тем, что вышеупомянутое постановление Правительства Украины также частично содержит соответствующие операции.

2. Обеспечена возможность бизнесу репатриировать «новые» дивиденды.

Предприятия смогут репатриировать дивиденды по корпоративным правам или акциям за рубеж, начисленным по результатам деятельности за период, начинающийся с 1 января 2024 года. Это смягчение не касается выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды или резервного капитала.

Чтобы минимизировать риски для макрофинансовой стабильности, Национальный банк установил ежемесячный лимит для репатриации новых дивидендов на уровне 1 млн евро в эквиваленте.

3. Предоставлена возможность переводить средства за рубеж по лизингу/аренде.

Юридические лица и физические лица-предприниматели будут иметь возможность переводить средства за рубеж для расчетов по договорам лизинга/аренды без дополнительных ограничений по предмету лизинга/аренды, а также по дате заключения договора. Ранее такое разрешение распространялось только на лизинг/аренду транспортных средств.

4. Смягчаются ограничения в части погашения «новых» внешних кредитов.

НБУ упрощает условия для покупки валюты резидентами с целью обслуживания и возврата новых внешних кредитов, средства по которым поступают в иностранной валюте из-за рубежа после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках.

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В частности, с трех до одного года уменьшается минимальный срок пользования «новым» кредитом, за достижение которого разрешается покупать иностранную валюту для погашения такого кредита. Соответственно, запрет покупать валюту для погашения новых кредитов будет применяться исключительно для погашения краткосрочных кредитов сроком до одного года.

Кроме того, НБУ позволит бизнесу покупать иностранную валюту для уплаты процентов по новым кредитам, независимо от срока пользования кредитом.

5. Предоставлена ​​возможность погашать проценты по «старым» внешним кредитам.

Резиденты-заемщики смогут переводить средства за рубеж для оплаты процентных платежей по «старым» внешним кредитам, которые в соответствии с условиями кредитного договора подлежат уплате в период с 24 февраля 2022 года.

В рамках одного договора для просроченных (по состоянию на 1 мая 2024 года) процентных платежей предоставлена ​​возможность переводить не более 1 млн евро в эквиваленте за один календарный квартал. В то же время, это ограничение не будет применяться к будущим плановым процентным платежам.

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Для защиты макрофинансовой стабильности предусмотрены дополнительные условия для проведения следующих операций:

отсутствие просроченной задолженности по соответствующему кредитному договору по состоянию на 24 февраля 2022 года;

запрещено совершать покупку и перевод средств за счет кредитов или займов, полученных от резидентов;

не предусмотрено досрочное исполнение платежей или реструктуризация просроченных платежей.

6. Смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний.

НБУ разрешит представительствам международных карточных платежных систем и иностранных авиакомпаний покупать и переводить иностранную валюту за рубеж на счет нерезидента — юридического лица, чьи интересы эти представительства представляют в Украине.

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Ежемесячный лимит для проведения таких операций (одним представительством одной компании) установлен на уровне 5 млн евро в эквиваленте. Такие изменения, в частности, поспособствуют дальнейшему развитию безналичных расчетов в Украине.

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