В Нацбанке оценили стоимость завершения первого этапа валютной либерализации — Finance.ua

В Нацбанке оценили стоимость завершения первого этапа валютной либерализации Сегодня 17:01 — Валюта

В Нацбанке оценили стоимость завершения первого этапа валютной либерализации

Анонсированные Национальным банком Украины в ближайшее время шаги по завершению первого этапа валютной либерализации могут потребовать почти $5,5 млрд валютных резервов, однако, как ожидается, существенно расширят возможности бизнеса, улучшат условия для привлечения инвестиций и участия частного капитала в восстановлении и в итоге позитивно отразятся на экономической динамике.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

«Валютная либерализация будет стоить $5,5 млрд. Это необходимо, чтобы дать больше кислорода бизнесу и экономике», — отметили в пресс-службе, добавив, что эти шаги уже учтены в обновленном прогнозе, предусматривающем сохранение международных резервов в этом и следующем году на уровне, близком к текущему — $43−44 млрд.

Представители НБУ уточнили, что в рамках завершения первого этапа либерализации речь идет о предоставлении возможности частичной выплаты новых дивидендов, снятии ограничений по импорту услуг, оплате лизинга и аренды, возможности платежей по старым кредитам и ряде смягчений для работы волонтеров и закупки товаров для военных нужд.

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В то же время в Нацбанке отметили, что отдельные предложения, звучащие сегодня, например, по увеличению срока возврата валютной выручки от экспорта основной агропродукции с 90 до 180 дней или со 180 до 360 дней — для металлургической отрасли, могут усложнить осуществление такой либерализации.

В пресс-службе НБУ добавили, что до осени прошлого года просрочка возврата валютной выручки превысила $4,5 млрд. По словам представителей Нацбанка, принятое в середине ноября решение о возвращении валютной выручки от основного агроэкспорта в течение 90 дней вместо 180 положительно повлияло на валютный рынок, в том числе Первый квартал этого года поступление валюты от агроэкспорта на рынок достигло $1,3 млрд против $800 млн в первом квартале прошлого года.

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Напомним, на монетарном брифинге 25 апреля глава НБУ Андрей Пышный анонсировал в ближайшее время шаги по валютной либерализации в рамках согласованной с Международным валютным фондом стратегии смягчения валютных ограничений.

«Пока мы видим основания для того, чтобы завершить первый этап, предусматривающий определенные послабления относительно новых дивидендов, отмену запрета соответственно на импорт услуг и валютную либерализацию возможности обслуживания старых долгов. В настоящее время Национальный банк находится на этапе финализации и окончательной калибровки этих решений, о которых мы намерены объявить в ближайшее время», — сказал он.

Благодаря рекордным внешним поступлениям в марте в размере почти $9 млрд международные резервы увеличились сразу на 18%, или на $6,7 млрд — до рекордного уровня $43 млрд 762,7 млн.

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