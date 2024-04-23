Требование МВФ: НБУ обновил правила валютных операций — Finance.ua

Требование МВФ: НБУ обновил правила валютных операций Сегодня 17:03 — Валюта

Требование МВФ: НБУ обновил правила валютных операций

Национальный банк Украины изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на проведение валютных операций при поступлении ходатайств от Правительства Украины. Соответствующие обязательства НБУ взял на себя согласно положениям Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Изменения внесены с целью согласования нормативно-правовых актов Национального банка с Законом Украины № 3624-ІХ „О внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку“, который вступил в силу с 19 апреля 2024 года», — сообщили в Нацбанке.

Что изменится

Как объясняет регулятор, если ранее обращения Кабинета Министров Украины были ключевым основанием для принятия Национальным банком отдельного решения о предоставлении разрешения на проведение валютной операции, то теперь Национальный банк будет в значительной степени ориентироваться на собственный анализ возможных последствий таких решений.

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Национальный банк, в частности, будет принимать во внимание, согласуется ли предоставление отдельных разрешений на проведение валютных операций с:

целями обеспечения макроэкономической, финансовой и внешней стабильности;

Стратегия смягчения валютных ограничений, переход к большей гибкости обменного курса и возврат к инфляционному таргетированию.

Справка Finance.ua:

ни одна валюта не способна удержаться или оставаться долго стабильной, если дефицит бюджета страны превышает 30−40%. Без достаточной международной финансовой помощи, в том числе от США, возможен рост курсов иностранных валют;

Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару составит: 2024 год — 41,0 грн/доллар; 2025 год — 45,8 грн/доллар; 2026 год — 48,6 грн/доллар; 2027 год — 50,4 грн/доллар; 2028 год — 52,1 грн/доллар; 2029 год — 54,1 грн/доллар;



среднее значение обменного курса, которое бизнес ожидает через 12 месяцев, составляет 40.44 грн/долл. США.



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