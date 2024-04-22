Валютные облигации Украины выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи — Finance.ua
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Валютные облигации Украины выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи

Валюта
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Валютные облигации Украины выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи
Валютные облигации Украины выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи
Украинские валютные облигации подскочили после того, как Палата представителей США в выходные одобрила пакет финпомощи на сумму 61 ​​миллиард долларов.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Облигации с погашением в 2026 году, которые на прошлой неделе упали до самого низкого уровня за месяц, в начале торгов в Лондоне подорожали на 0,9 цента до более чем 33 центов, продемонстрировав лучшие показатели среди долларовых облигаций развивающихся стран.
«Принятие пакета помощи стало большим облегчением для инвесторов, все более обеспокоенных тем, что россия может снова захватить инициативу на поле боя», — сказал портфельный менеджер Neuberger Berman Asset Management Каан Назли.
Ранее группа держателей украинских долговых обязательств выбрала PJT Partners Inc. своим финансовым советником перед потенциальной реструктуризацией, сообщило агентство Bloomberg. Выплаты по непогашенным международным облигациям страны на сумму 20 миллиардов долларов были прекращены два года назад после вторжения россии.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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