В Нацбанке прокомментировали дальнейшее смягчение валютных ограничений — Finance.ua

В Нацбанке прокомментировали дальнейшее смягчение валютных ограничений Сегодня 15:05 — Валюта

В Нацбанке прокомментировали дальнейшее смягчение валютных ограничений

Национальный банк Украины уже реализовал большую часть мер первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает пресс-служба регулятора.

По его словам, полномасштабная война изменила структуру экономики, а также монетарную и валютную политику.

«Последствия полномасштабной агрессии россиян отразились на стремительном росте цен в Украине и падении экономики в 2022 году, а также существенном увеличении расходов бюджета и, как следствие, ликвидности в банковской системе. Чтобы предотвратить панику, НБУ в первые часы военного положения зафиксировал официальный курс, от классического инфляционного таргетирования. В июне 2022 года НБУ существенно повысил учетную ставку, чтобы не допустить валютный кризис», — рассказал Николайчук.

По его словам, политика НБУ и мощная международная поддержка позволили стабилизировать валютный рынок, укрепить доверие к гривне, обеспечить снижение инфляции и увеличить международные резервы.

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Как результат, в 2023 году экономика вернулась к восстановлению. Кроме сохранения макрофинансовой устойчивости, этому способствовала высокая адаптивность украинского бизнеса и населения, мягкая фискальная политика и значительные урожаи.

«Достигнутые результаты позволили НБУ перейти к снижению учетной ставки, ввести режим управляемой гибкости курса и смягчать валютные ограничения. НБУ уже реализовал большую часть мер первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются», — добавил заместитель главы НБУ.

Справка Finance.ua:

ранее глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курсовые колебания — неугрожающими. Он заявил, что со второй половины марта активизировались расходы правительства после существенного сокращения в начале года;

на валютном рынке курс доллара уже достиг 39 гривен. Как считает директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, это произошло из-за большого спроса на валюту.



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