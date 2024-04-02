У Нацбанку прокоментували курсові коливання на валютному ринку — Finance.ua

У Нацбанку прокоментували курсові коливання на валютному ринку Сьогодні 14:03 — Валюта

У Нацбанку прокоментували курсові коливання на валютному ринку

Ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а курсові коливання — незагрозливими.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час традиційної зустрічі Правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків.

Він заявив, що з другої половини березня активізувалися видатки уряду після суттєвого скорочення на початку року.

«Разом із подальшим вичерпанням ефектів від продажу валюти для сплати річних податків це вплинуло на зростання попиту на валюту. Як наслідок, гривня послабилася», — пояснив Пишний.

Водночас, за його словами, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а курсові коливання — незагрозливими.

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«НБУ й надалі покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, завдяки чому гривня зможе не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, як і було в попередні періоди», — зазначив голова НБУ.

Глибина валютного ринку й надалі збільшувалася — в березні вона зросла до $119 млн за день порівняно з $34 млн за день до переходу до керованої гнучкості. Різниця між готівковим та офіційним курсом наразі становить 0,7%, що менше, ніж у попередні періоди.

«Обидва чинники збільшують стійкість валютного ринку України», — наголосив Пишний.

Він також нагадав, що з 1 січня 2025 року запрацює вимога до банків — учасників СЕП зараховувати кошти на рахунки клієнтів протягом однієї години з моменту їх надходження на рахунок банку. Після реалізації функціонала миттєвих платежів у СЕП банки мають бути готові зараховувати їх протягом 10 секунд.

«До кінця 2024 року триватиме тестування функціоналу миттєвих платежів на стенді СЕП учасниками Системи електронних платежів НБУ. До нього вже приєдналися 70% банків. Повноцінний старт миттєвих платежів у СЕП запланований на початок ІІ кварталу 2025 року», — підсумував очільник Нацбанку.

Довідка Finance.ua:

раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявляв, що ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей з інфляції та привабливості заощаджень у гривні. Курс визначається динамікою попиту і пропозиції;

Національний банк з 29 березня оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті через систему електронних платежів Національного банку України;



фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар. Крім того, населення України в лютому очікувало на курс 39,84 грн/долар, а банкіри в січні прогнозували курс на рівні 41,31 грн/долар.



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