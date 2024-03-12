Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення — Finance.ua

Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення Сьогодні 09:00 — Валюта

Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Інфляція прискориться порівняно з поточним рівнем приблизно вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України.

Курс долара

За інформацією НБУ, фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар.

Крім того, населення України в лютому очікувало на курс 39,84 грн/долар, а банкіри в січні прогнозували курс на рівні 41,31 грн/долар.

Інфляційні очікування

Фінансові аналітики у березні 2024 року покращили прогноз щодо інфляції до 8,1% (у січні - 8,2%).

Населення в лютому очікувало на інфляцію в 9,3%, а банкіри в січні прогнозували зростання цін 10,4%.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує , що курс долара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного — до 43,89 грн/долар.

За 2 місяці з початку року гривня девальвувала на 2,3% за середньомісячним офіційним курсом до долара.

Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.