Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення — Finance.ua
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Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення

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Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення
Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Інфляція прискориться порівняно з поточним рівнем приблизно вдвічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України.

Курс долара

За інформацією НБУ, фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар.
Крім того, населення України в лютому очікувало на курс 39,84 грн/долар, а банкіри в січні прогнозували курс на рівні 41,31 грн/долар.
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення

Інфляційні очікування

Фінансові аналітики у березні 2024 року покращили прогноз щодо інфляції до 8,1% (у січні - 8,2%).
Населення в лютому очікувало на інфляцію в 9,3%, а банкіри в січні прогнозували зростання цін 10,4%.
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курс долара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного — до 43,89 грн/долар.
За 2 місяці з початку року гривня девальвувала на 2,3% за середньомісячним офіційним курсом до долара.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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