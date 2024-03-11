Стало відомо, як девальвувала гривня з початку року — Finance.ua

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Стало відомо, як девальвувала гривня з початку року

Валюта
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Стало відомо, як девальвувала гривня з початку року
Стало відомо, як девальвувала гривня з початку року
За 2 місяці з початку року гривня девальвувала на 2,3% за середньомісячним офіційним курсом до долара.
Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.
Він зазначає, що за січень — лютий 2024 року середній офіційний курс гривні до долара склав 37,92 грн/дол. Офіційний курс на 29 лютого 2024 року — 38,21 грн/дол.

Таким чином за середньомісячним офіційним курсом гривня девальвувала:

  • за лютий 2024 року — на 0,3% (до січня 2024 року);
  • за 2 місяці з початку року — на 2,3% (до грудня 2023 року);
  • за час після переходу до керованої гнучкості - на 3,7% (до фіксованого курсу 36,57 грн/дол).
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Міжбанк

У лютому обсяг купівлі -продажу валюти банками на міжбанку склав до 1,93 млрд дол., що є середнім значення після відв'язки від фіксованого курсу.
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«Нагадаю, після переходу до більш гнучкого курсу цей показник збільшився щонайменше удвічі. Це позитивна тенденція, яка свідчить про розширення пропозиції валюти і зміцнення здатності балансування валютного міжбанку без участі НБУ. Хоча звісно про самобалансування ринку (як це було до війни), що є однією з умов переходу до плаваючого курсу, мова не йде. Для цього обсяг торгів на міжбанку (без НБУ) має зрости додатково щонайменше у 5 разів», — пояснив нардеп.

Попит на валюту з боку населення

У лютому — на фоні покращення валютних очікувань і послаблення девальваційного тиску на міжбанку — попит на валюту з боку населення зменшився.
«Сальдо чистого продажу валюти населенню на готівковому і безготівковому ринку скоротилось до 0,82 млрд дол. (проти 1,10 і 1,03 млрд дол. відповідно у січні 2024 і грудні 2023 року)», — наводить дані Гетманцев.
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Отже, після пожвавлення девальваційних тенденцій на валютному ринку наприкінці минулого і початку цього року, викликаних сезонними чинниками, скасуванням всіх обмежень на продаж готівкової валюти населенню, погіршенням валютних очікувань, ситуація у лютому дещо вгамувалась.
«Як і раніше НБУ повністю контролює стан валютного ринку, маючи комфортний рівень міжнародних резервів і калібруючи за необхідності валютні обмеження. Збільшення визначеності щодо надання міжнародної допомоги з березня 2024 року сприятиме стабілізації валютних очікувань», — підсумував він.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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