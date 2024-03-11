НБУ зменшив обсяги продажу валюти майже до річного мінімуму — Finance.ua
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НБУ зменшив обсяги продажу валюти майже до річного мінімуму

Валюта
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НБУ зменшив обсяги продажу валюти майже до річного мінімуму
НБУ зменшив обсяги продажу валюти майже до річного мінімуму
Чистий продаж доларів Національним банком зменшився до 133,69 млн доларів проти 291,3 млн доларів тижнем раніше. За даними НБУ, це найнижчий показник за 11 місяців.
Обсяг продажу валюти зменшився більш ніж удвічі, скорочуючись з 320,9 млн доларів до 156,8 млн доларів, тоді як купівля, хоч і впала на 6,5 млн доларів, порівняно з минулим тижнем, все ще залишалася на високому рівні — 23,11 млн доларів.

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Офіційний курс за підсумками тижня підвищився на 1 копійку, до 38,1410 гривень за 1 долар. На готівковому ринку гривня за тиждень трохи зросла, з 38,59 гривень за 1 долар до 38,53 гривень.
За лютий чистий продаж НБУ знизився до 1,5 млрд доларів порівняно з 2,53 млрд доларів у січні, 3,55 млрд доларів у грудні та 2,45 млрд доларів у листопаді.
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Проте у лютому зовнішня підтримка склала лише близько 0,8 млрд доларів, що призвело до зниження міжнародних резервів на 3,8%, або на 1,47 млрд доларів, до 37,05 млрд доларів, після того, як вони впали на 4,9%, або на 1,98 млрд доларів у січні.
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курс долара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного — до 43,89 грн/долар.
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За матеріалами:
УНН
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