Українці за останній місяць скоротили купівлю валюти у банках на третину — Finance.ua

Українці за останній місяць скоротили купівлю валюти у банках на третину Сьогодні 10:03 — Валюта

Українці за останній місяць скоротили купівлю валюти у банках на третину

Населення України в березні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,555 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,130 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 574,9 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Обсяг купівлі впав у порівнянні з лютим на 30,3%, коли українці купили 824,5 млн. доларів.

Таблиця: РБК-Україна

Курс долара на готівковому ринку майже повністю залежить від курсу міжбанківського валютного ринку. На міжбанку курс за березень зріс приблизно на 80 копійок із 38,20 до 39,00 гривень.

Офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% із 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/долар на 29 березня. Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 27 березня — 39,34 грн/долар. Наприкінці місяця курс трохи знизився.

У результаті курс на готівковому ринку за березень виріс на 80 копійок до 39,45 грн/долар.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти у населення та бізнесу на 50%. Попередні відкриті дані свідчать зараз, що ця сума перевищує 120 млрд доларів;

курс долара в Україні продовжить коливатися, хоча загрози різкого зростання наразі немає, спрогнозував економіст Олег Устенко;

Нацбанк вивчає можливість дозволу репатріації нових дивідендів та послаблення заборони на обслуговування зовнішніх боргів.

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