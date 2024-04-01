Українці збільшили свої валютні заощадження з початку року більш ніж на 3 млрд доларів — Finance.ua

Українці збільшили свої валютні заощадження з початку року більш ніж на 3 млрд доларів Сьогодні 12:01 — Кредит&Депозит

Українці збільшили свої валютні заощадження з початку року більш ніж на 3 млрд доларів

Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти у населення та бізнесу на 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд платіжного балансу Національного банку України.

«За січень-лютий 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 3,1 млрд доларів, за відповідний період 2023 року — у 2,1 млрд доларів», — йдеться в повідомленні.

НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать зараз, що ця сума перевищує 120 млрд доларів. Водночас екс-член Ради НБУ Віталій Шапран вказав на недосконалість статистики НБУ, яка не зовсім коректно враховує відтік готівкової валюти з України. За його розрахунками, «на руках у населення та бізнесу не більше 60 млрд доларів».

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Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у лютому 2024 року, становив 1,027 млрд доларів. Це на 45% менше, ніж рекордний за десять років обсяг січня (1,864 млрд доларів).

Нагадаємо, населення України у лютому 2024 року купило у банках 825 млн доларів. Обсяг купівлі впав у порівнянні з січнем на 25%, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (1,103 млрд доларів).

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Зазначимо, що іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців. Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.

Довідка Finance.ua:

на початку квітня ставки за гривневими вкладами переважно залишатимуться на стабільному рівні. Однак вже з другої половини місяця варто очікувати незначну корекцію дохідності, повідомляв раніше директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв;

як повідомив Фонд гарантування вкладів, станом на 1 березня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 208,1 млрд грн, що на 13,1 млрд грн більше показника місяцем раніше.

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