«Найбільший відплив коштів з початку війни, але проблеми немає». Гетманцев прокоментував січневе скорочення депозитів — Finance.ua

«Найбільший відплив коштів з початку війни, але проблеми немає». Гетманцев прокоментував січневе скорочення депозитів Сьогодні 12:00 — Кредит&Депозит

«Найбільший відплив коштів з початку війни, але проблеми немає». Гетманцев прокоментував січневе скорочення депозитів, Фото: freepik

У січні 2024 сталося значне скорочення депозитів, яке стало найбільшим відпливом коштів з початку війни. Але жодної проблеми в цьому немає.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Як скоротились вклади у січні

«Дійсно у січні вклади населення і бізнесу у гривні скоротились на 3,2% або на 51 млрд грн. Це дійсно найбільший відплив коштів з початку війни. Але тут не має жодної сенсації - так відбувається практично кожного року. У січні депозити скорочуються, бо це суто сезонна історія. Ця тенденція спостерігалась у дев’ять з десяти останніх років», — написав Гетманцев.

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За його словами, це сезонне явище, яке пов’язане із піковими розрахунками у грудні, наприкінці року.

«Оскільки і бюджет, і приватний сектор намагається по максимуму закрити розрахунки, то залишки коштів на вкладах під кінець року зростають більш інтенсивними темпами. Зокрема, лише за грудень 2023 року вони зросли на 130 млрд грн за гривневими вкладами. Із початком нового року частина з таких коштів знімається з рахунків для задоволення першочергових потреб», — пояснює нардеп.

Він додав, що в січні 2024 року додатковий вплив мала бюджетна економія і вкрай низькі бюджетні видатки, а також певне погіршення девальваційних очікувань.

Що змінилось у лютому

Гетманцев повідомив, що депозити в грудні зросли на 130 млрд грн. Вже по лютому зростання вкладів у гривні відновилось.

Залишки за банківськими вкладами у національній валюті за лютий (проти січня) збільшились на 33,2 млрд грн (+2,1%), зокрема:

депозити підприємств — на 18,2 млрд грн (+2,1%);

населення — на 15 млрд грн (+2,2%).

Він нагадав, що з початку повномасштабної війни банківські вклади у гривні зросли на 2/3 (+690 млрд грн) до 1 609 млрд грн.

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«Для відтоку вкладів зараз немає передумов. Банківська система на сьогодні є стійкою, добре капіталізованою, ліквідною, високоприбуткової. Немає жодних затримок з платежами», — підсумував голова Комітету.

Довідка Finance.ua:

за даними ФГВФО, станом на 1 березня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 208,1 млрд грн, що на 13,1 млрд грн більше показника місяцем раніше;

більшість українців (64%) довіряють банкам. Цей показник збільшився з 56% порівняно з 2021-м роком;

за даними НБУ, обсяг гривневих депозитів громадян в банках у лютому 2024 року зріс на 2,2% до 706 млрд гривень — майже до рівня початку року (711 млрд гривень). Таким чином, українці повернули гроші, які вони зняли у січні.

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