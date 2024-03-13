Чи довіряють українці банкам та Фонду гарантування вкладів під час війни — Finance.ua

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Чи довіряють українці банкам та Фонду гарантування вкладів під час війни

Кредит&Депозит
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Чи довіряють українці банкам та Фонду гарантування вкладів під час війни
Чи довіряють українці банкам та Фонду гарантування вкладів під час війни
Більшість українців (64%) довіряють банкам. Цей показник збільшився з 56% порівняно з 2021-м роком.
Про це свідчить загальнонаціональне опитування громадян, яке провів Фонд гарантування вкладів за підтримки Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» у грудні 2023 року.
«За два роки повномасштабної війни низка рішень у банківському секторі спрацювали на посилення стійкості системи гарантування вкладів та сприяли збереженню довіри суспільства до банківської системи загалом. Попри всі перешкоди, Фонд не зупиняв гарантованих виплат і за ці дві роки виплатив вкладникам близько 9 млрд грн», — сказала директор-розпорядник Фонду гарантування Світлана Рекрут.

Чи знають українці про ФГВФО і виплати

За даними дослідження, про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб раніше чули більше половини опитаних — 52%. Цей показник збільшився на 18%, порівняно з 2021 роком.
Водночас, про суму гарантованого відшкодування необхідно проводжувати інформувати населення. Адже частка респондентів, які правильно вказали гарантовану суму на період воєнного стану, становить 20%. Це значення є меншим, ніж у 2021 році - тоді свою обізнаність зазначили 44% опитаних.
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Це можна пояснити суттєвими змінами в умовах гарантування, до 2022 року максимальна гарантована сума становила 200 тисяч. За цей час вкладники добре запам’ятали розмір гарантованого відшкодування, адже Фонд проводив інформаційні кампанії, а також банки ознайомлювали вкладників з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб із зазначенням суми гарантованого відшкодування.
Серед джерел інформації про фінансові і банківські послуги, яким більше всього довіряють українці, — інтернет ресурси та інформація безпосередньо від банків.

Довідка Fiannce.ua:

  • з квітня 2022 року набрали чинності зміни до закону, якими було встановлено, що на час воєнного стану та три місяці після його завершення діють стовідсоткові гарантії за вкладами, а після завершення цього строку гарантована сума становитиме 600 тис. грн;
  • з 3 жовтня, в оновленій версії застосунку Дія з’явилася нова послуга — отримання гарантованого відшкодування за вкладами в збанкрутілих банках. Як це зробити — розповіли у статті.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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