Українці повернули в банки гроші, які зняли на початку року — Finance.ua

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Українці повернули в банки гроші, які зняли на початку року

Кредит&Депозит
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Українці повернули в банки гроші, які зняли на початку року
Українці повернули в банки гроші, які зняли на початку року
Обсяг гривневих депозитів громадян в банках у лютому 2024 року зріс на 2,2% до 706 млрд гривень майже до рівня початку року (711 млрд гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, українці повернули гроші, які вони зняли у січні.
Українці повернули в банки гроші, які зняли на початку року

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За даними НБУ, середні ставки за депозитами громадян у гривні у лютому знизилися з 11,7% до 11,4%.
Українці повернули в банки гроші, які зняли на початку року
Нагадаємо, у лютому голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вклади громадян у гривні нібито скоротилися за січень на 51,3 млрд гривень.
На думку Гетманцева, до такого скорочення могло призвести «певний негативний ефект», який пов’язаний із нормами законопроекту про мобілізацію.

Довідка Finance.ua:

  • член Ради Національного банку Василь Фурман заявив, що відтік депозитів із банків відбувся через сезонний чинник, а не через законопроєкт щодо мобілізації. За його словами, вже в лютому видно, що, навпаки, іде зростання депозитів у банках.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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