Українці повернули в банки гроші, які зняли на початку року — Finance.ua

Українці повернули в банки гроші, які зняли на початку року Сьогодні 11:01 — Кредит&Депозит

Українці повернули в банки гроші, які зняли на початку року

Обсяг гривневих депозитів громадян в банках у лютому 2024 року зріс на 2,2% до 706 млрд гривень майже до рівня початку року (711 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином, українці повернули гроші, які вони зняли у січні.

Читайте також: Найбільш привабливі депозити березня 2024 року

За даними НБУ, середні ставки за депозитами громадян у гривні у лютому знизилися з 11,7% до 11,4%.

Нагадаємо, у лютому голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вклади громадян у гривні нібито скоротилися за січень на 51,3 млрд гривень.

На думку Гетманцева, до такого скорочення могло призвести «певний негативний ефект», який пов’язаний із нормами законопроекту про мобілізацію.

Довідка Finance.ua:

член Ради Національного банку Василь Фурман заявив, що відтік депозитів із банків відбувся через сезонний чинник, а не через законопроєкт щодо мобілізації. За його словами, вже в лютому видно, що, навпаки, іде зростання депозитів у банках.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.